Bomen, planten en gras: zo groen zijn de buurten in Middelburg

Advocaat marktkoop­man Edwin Hofs: ‘Onder­scheid maken tussen dames-, en herenkle­ding is onzinnig en discrimine­rend’

,,Edwin Hofs kan niet anders”, zegt zijn advocaat Jaap de Jonge over het kort geding dat 16 augustus dient bij de rechtbank in Middelburg. De marktkoopman spande de zaak aan omdat hij op de markt in Domburg geen dameskleding meer mag verkopen. ,,Dat onderscheid maken is discriminerend en ouderwets.”