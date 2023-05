Bewolkte dag in Middelburg

Succesfor­mu­le Zuid-Beveland 2 wederom kampioen eerste klasse ringrijden

De eerste klasse ringrijden in Veere is zaterdag gewonnen door het drietal van Zuid-Beveland 2. Het kampioenschap werd na een kamp beslist in het voordeel van Joery van Stee (27), Annaliza Langebeeke (28) en Gerben Cabboort (26) die samen 81 ringen staken. Wilbert Koole van de afdeling Gapinge werd persoonlijk kampioen.