Beschermd wonen is van levensbelang voor Marije, Alex en Matthieu: ‘Er is altijd iemand in de buurt’

In het Hof van Sint Pieter, midden in het centrum van Middelburg, wonen zo’n vijftien mensen in ‘gewone’ huizen, tussen de ‘gewone’ mensen. Ze werken (bijna allemaal) in een werkleerbedrijf, winkelen en leven net als iedereen. Het grote verschil is dat ze 24 uur per dag kunnen terugvallen op de hulp van zorginstelling Emergis. ‘Beschermd wonen’ heet deze woonvorm: zo’n 250 mensen maken er via Emergis gebruik van. Deze mensen met psychische problemen wonen niet alleen in Middelburg, maar ook in Zierikzee, Goes, Vlissingen, Hulst, Terneuzen, Oostburg en Tholen.