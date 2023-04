BBB gaat zelf verder met de formatie bij het waterschap

indebuurt.nl Ricardo is stadsfoto­graaf van Middelburg: 'Ik kom op plekken waar weinig mensen komen'

Zonsondergangen met de blikvangers van Middelburg, gevulde terrassen in de lente of sfeervolle evenementen in de stad. Je hebt de plaatjes van fotograaf Ricardo Kievit vast wel eens voorbij zien komen. Maar weinig mensen kennen de Middelburger achter de camera. Tijd om eens met hem kennis te maken!