Achter gesloten deuren: Murat werkt in gevangenis Torentijd

indebuurt.nlDe gevangenis Torentijd aan de rand van de stad is een plek die weinig Middelburgers van binnen zien. Misschien maar goed ook. Murat werkt sinds 2011 in de Middelburgse gevangenis en is inmiddels teamleider van de beveiliging. Indebuurt zocht hem op en liep mee door het gebouw.

Nadat ik de strenge controles ben doorgekomen, neemt Murat mij mee het gebouw van de gevangenis in. Op de achtergrond wordt iedere stap die we zetten nauwlettend in de gaten gehouden door zijn collega’s. “Het is erg belangrijk om te weten wie zich op welk moment waar bevindt”, legt Murat uit.

“Zo moeten gedetineerden hun vingerafdruk bij verschillende controlepunten achterlaten als ze bijvoorbeeld naar de bezoekerszaal gaan. Zodra ze terug naar de cellen gaan, moeten ze dat weer doen. Op die manier weten we of iedereen is waar die moet zijn en er niet stiekem tussenuit piept.”

Foto: indebuurt Middelburg

Controlekamer

Nadat we door verschillende gangen en deuren zijn gelopen, komen we uit bij de controlekamer die in het midden van het cellencomplex staat. Vanaf de verhoging boven de kamer kan je de drie vleugels met cellen zien. “Dit is het kloppende hart van de Penitentiaire Inrichting (PI)”, vertelt Murat. “Hier houden complexbeveiligers alles wat er in het gebouw gebeurt nauwlettend in de gaten. Als er iets op het gebied van de veiligheid niet goed gaat, sturen zij alle collega’s aan.”

Het werk van de complexbeveiligers is anders dan de penitentiair inrichtingswerkers (PIW’ers). Zij werken op hun beurt op de afdelingen waarbij ze gedetineerden begeleiden. Toch betekent het niet dat de verschillende soorten medewerkers zich totaal niet met elkaar bezig houden: “Iedere medewerker moet allround kunnen zijn”, legt Murat uit. “Je moet kunnen schakelen tussen enerzijds het contact met de gevangenen naar ingrijpen als er ongeregeldheden zijn. Daarbij moet je de situatie en de persoon aanvoelen.”

De controlekamer is zo gemaakt dat je van buiten niet naar binnen kan kijken – Foto indebuurt Middelburg

Luchtplaats

Vanaf de controlekamer lopen we langs de isoleercellen. “Hier komen we als het uit de hand loopt, bijvoorbeeld omdat iemand de regels overtreedt of het beter is voor de eigen veiligheid van de gedetineerde”, vertelt de ervaren medewerker van de PI.



Na een paar trappen komen we uit bij de luchtplaats. Murat: “Naast plichten waar gevangenen zich aan moeten houden, hebben zij ook rechten. Zo mag iedere gedetineerde één uur per dag naar buiten om te luchten. Op zo’n moment moeten we zorgen dat er voldoende beveiligers zijn. We zijn verplicht om per twaalf gedetineerden één beveiliger aanwezig te hebben.”

Foto: indebuurt Middelburg

Bezoekerszaal

Dat het werk als beveiliger of inrichtingswerker mensenwerk is, blijkt wel uit de verhalen die Murat vertelt. “In de bezoekerszaal komen vaak veel emoties los bij de gedetineerden. Sommige mensen zijn in de gevangenis beland omdat ze iets voor hun familie deden. Als ze hun geliefden dan na lange tijd weer zien kan dat best emotioneel zijn. Op zo’n moment krijg je soms een brok in je keel”, vertelt hij terwijl we in de zaal staan.



Ook kan het zijn dat de vrouw of vriendin van een gevangene tijdens de periode in de PI een kindje krijgt. Op zo’n moment hebben we de beschikking over een familiekamer. Hier krijgt de gedetineerde net iets meer privacy dan normaal.

Foto: indebuurt

Gemoedelijk

Terwijl we weer langzaam terug naar de ingang van het gebouw lopen, vertelt Murat over hoe hij in de PI Torentijd terecht kwam. “In 2011 solliciteerde ik als complexbeveiliger waarna ik in 2012 begon. Die functie heb ik altijd met veel plezier vervuld. Vervolgens stapte ik over naar de Dienst Vervoering en Ondersteuning (DV&O). Zij zorgen ervoor dat het vervoer van gedetineerden goed verloopt.”



“Ik heb ook nog in het detectiecentrum in Rotterdam gewerkt. Sinds 2022 werk ik hier, in de Torentijd.”, vertelt hij. “Je hebt best veel doorgroeimogelijkheden. Ik voel me hier prima op mijn plaats. Het is een kleinere inrichting waarbij de lijntjes kort en goed zijn. Je kent de mensen die hier werken veel meer. Ook is het hier een stuk gemoedelijker; je bent geen nummertje.”

Murat voor een van de vleugels in Torentijd – Foto: indebuurt Middelburg

Afwisselend

Het werk in de gevangenis is volgens Murat vooral enorm afwisselend. “De situatie kan op ieder moment veranderen. Soms komt er wat adrenaline bij. Maar het werk levert ook mooie momenten op. Zo had ik in een gedetineerde die moeilijk deed, en uiteindelijk namen andere gevangenen het daar voor mij op. Ook de mensen waarbij ik het niet had verwacht. Je ziet dan echt dat je het respect dat je iemand geeft ook weer terugkrijgt.”

Op de vraag wat een medewerker van een Penitentiaire Inrichting moet kunnen is Murat duidelijk: “Allereerst moet je stevig in je schoenen staan. Als een situatie plots verandert van heel vriendelijk naar dreigend moet je kunnen schakelen. Verder moet je standvastig kunnen zijn. Het is goed als je prima met een gedetineerde kan praten, maar er zijn situaties waarbij je duidelijk moet zijn als iets niet kan of mag.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

