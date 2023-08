'Aantal laadpunten voor stekkerauto's in Middelburg moet bijna vervijfvoudigen voor halen klimaatdoelen'

Middelburg­se triatlete Van Hoek beleeft goede generale voor Knokke

Bij een triatlon (olympische afstand) in Ouderkerk aan de Amstel is de Middelburgse Eva van Hoek zaterdag eerste geworden in de leeftijdsklasse vrouwen 40-49. Na 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen finishte ze in 2.31.59 uur.