LIVE | MH17-proces begonnen: verdachten zoals verwacht niet aanwezig

In de rechtbank bij Schiphol is vanmorgen het MH17-proces begonnen. Waarom werd de vlucht van Malaysian Airlines op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten en door wie? ,,Velen hebben lange tijd uitgekeken naar deze dag. Ten gevolge van de verschrikkelijke ramp in juli 2014 zijn 298 mannen, vrouwen en kinderen om het leven gekomen", opende rechter Hendrik Steenhuis de zitting. Volg hieronder alle ontwikkelingen in het liveblog.

Vier verdachten staan vanaf vandaag terecht voor het neerhalen van vlucht MH17: drie Russen en een Oekraïner. Alle vier maakten ze deel uit van de pro-Russische strijdmachten die in 2014 in Oost-Oekraïne vochten. Geen van hen is vandaag aanwezig bij het proces.

Namens een van hen, Oleg Poelatov, zijn wel twee Nederlandse en een Russische advocaat aanwezig. Omdat die advocaten pas laat de beschikking kregen over het dossier, dreigde de rechtszaak vertraging op te lopen. Dat is uiteindelijk, in overleg met de advocaten, niet gebeurd. De advocaten mogen nu tijdens de zittingen in juni nog met hun onderzoekswensen komen. Het Openbaar Ministerie heeft veel geprobeerd ook de andere verdachten ervan op de hoogte te stellen van het proces. Zo heeft er ondermeer een Russische wijkagent aan de deur gestaan bij verdachte Igor Girkin. Hij deed niet open en heeft later aangegeven tegen deze site dat hij niet naar het proces zou komen.

Tijdens de zitting bleek dat 49 nabestaanden gebruik willen maken van het spreekrecht later in het proces. Tot nu toe hebben 84 nabestaanden aangegeven dat ze een vordering tot schadevergoeding zullen indienen. Omdat de advocaten van Poelatov weinig tijd hebben gehad het grote dossier in te zien, dreigde de zaak vertraging op te lopen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd.