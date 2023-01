Zangeres Leoni Jansen en bandoneonspeler Carel Kraayenhof: ‘We kunnen flink matten, gezond matten’

Singer-songwriter / Video Oekraïense Katie Koss ontroerde tijdens actiedag Giro 555: ‘Ik voel hun verdriet, dat raakt mij het meest’

De in Nederland geboren Oekraïense singer-songwriter Katja Poltavets (27) − artiestennaam Katie Koss − ontroerde in maart met haar optreden tijdens de actiedag van Giro 555 voor Oekraïne. ‘Op moeilijke momenten hebben mensen behoefte aan iets wat ze kalmeert,’ vertelt ze in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.

28 december