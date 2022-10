Zanger Joshua Nolet: ‘Hoe kan ik tot uiterste gaan met de band, én een vader zijn die er echt is?’

interview Zarifa overleefde meerdere gerichte aanslagen: ‘Sterf liever op slagveld dan in vijfster­ren­ho­tel’

De Afghaanse Zarifa Ghafari (29) ging als meisje tegen alle verboden in naar school, stiekem. Op haar 26ste werd ze de jongste vrouwelijke burgemeester in Afghanistan en kreeg tientallen vijanden. Vorig jaar vluchtte ze in allerijl, met een van de laatste evacuatievluchten. Nu knokt ze terug, zo vertelt ze in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.

10 september