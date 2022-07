Worstelen met zwetend groen in strak cellofaan

Begrijp me niet verkeerd, ik ben gek op bloemen. Ik koop graag bloemen, ik krijg graag bloemen, mijn vazen staan vrijwel altijd vol trotse groene stervelingen. Elke zaterdag dartel ik mijn neus achterna over de Utrechtse bloemenmarkt op het Janskerkhof. Ik neem bloemen mee voor collega’s, ik krijg bloemen van theaters, van familie of hoffelijke minnaars. Sommige van mijn beste vrienden zijn bloemen! Ze zijn er elke dag, ik praat met ze, ze troosten me en vieren alles wat ik te vieren heb met me mee. Als ik geen water heb, roepen ze me zelfs smekend terug naar huis. Bloemen en ik, wij horen bij elkaar.