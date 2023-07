Van Procida tot Bozcaada, 7 Onbekende eilanden in Europa

Die heerlijke sensatie als de veerboot afvaart, op weg naar een mini-kosmos omringd door water. En er zijn in Europa nog genoeg min of meer onbekende eilanden te ontdekken, weet Hans Avontuur.

Limoncello met uitzicht - Procida, Italië

Nee, als je in Napels bent hoef je niet per se naar Capri of de Amalfikust voor een vleugje dolce vita. Aan de andere kant van de baai ligt Procida, dat geliefd is maar minder druk bereisd wordt omdat er geen Hollywoodfilms zijn opgenomen en geen megajachten aanleggen voor een weekje zien en gezien worden. Wat je er wel vindt? Puur Italië en zo’n tienduizend locals. De aankomst zegt al genoeg. Dat dorpsgezicht van pastelkleurige huizen en houten bootjes aan de kade is de definitie van het goede leven aan de Middellandse Zee. Als je genoeg limoncello hebt gedronken tussen de Italiaanse families, klim je door de smalle straatjes naar boven voor een droomuitzicht op het dorp en op de Vesuvius aan de overkant van de baai.

Volledig scherm Bozcaada, Canakkale, Turkey, Middle East. © Getty Images

Onbekende schoonheid - Bozcaada, Turkije

Bodrum, Kuşadasi, Izmir. Klinkende namen aan de Turkse kant van de Egeïsche Zee. De kans is klein dat je Bozcaada kent. Toch heeft het eiland alles voor een relaxte vakantie: strand, charmante dorpen en een eilandleven dat ook zonder toerisme kan bestaan. Bezoek de kastelen die getuigen van een roerige geschiedenis. Perzen, Romeinen, Byzantijnen, Ottomanen en de Republiek Venetië waren ooit de baas. Aan het eind van de dag drink je een aperitief terwijl ouderen backgammon spelen in het theehuis.

Volledig scherm Heimaey, IJsland. © Getty Images

Klauteren over lava - Heimaey, IJsland

Bijna vierhonderd huizen verdwenen in de lava toen in 1973 de vulkaan Helgafell uitbarstte op het eiland Heimaey, voor de kust van IJsland. Het is een vreemd gevoel om over gestolde lavavelden te lopen waaronder zich de resten bevinden van die huizen. De bewoners moesten destijds, midden in de nacht, halsoverkop het eiland verlaten. Een deel van de vijfduizend evacuees is nooit teruggekeerd.

Hoewel de foto’s in het Eldheimar Museum indrukwekkend zijn, is het vooral de wandeling die beklijft. Zo is een van de huizen die onder een dikke laag lava en as was verdwenen uitgegraven en zichtbaar gemaakt. Daar sta je oog in oog met de nietsontziende kracht van de natuur. De uitbarsting had naast alle ellende ook een klein positief effect: hij zorgde ervoor dat het eiland twee vierkante kilometer groter werd.

Heimaey nodigt uit om te wandelen door de ruige natuur met rotspartijen, baaien, lavavelden en steile kliffen vol papegaaiduikers, die grappige vogels met hun feloranje snavel en pootjes.

Volledig scherm Usedom, Duitsland. © Getty Images

Feest van ornamenten - Usedom, Duitsland

Loop aan het eind van de dag naar het eindpunt van de Seebrücke van Ahlbeck, een houten pier uit 1898. Ga er op een bankje zitten en probeer je een voorstelling te maken van de gloriedagen van het badtoerisme op het Duitse eiland Usedom, toen de dames over de strandpromenade flaneerden in elegante jurken en de mannen in hun mooiste kostuum.

Wie een beetje meetelde in negentiende-eeuws Berlijn bracht de zomers hier aan de Oostzee door. Of beter nog, liet er een villa bouwen in barok, renaissance, jugenstil of een mix van alles. Zo lang het er maar lichtvoetig uitzag, want de eigenaar wilde laten zien dat hij zich dit kon veroorloven voor zijn plezier. Slenter door de straten en bewonder het feest van torentjes, trappen, veranda’s, ornamenten, zuilen, houtsnijwerk, balkons, gietijzeren hekken…

Volledig scherm Île d’Aix, Frankrijk. © Universal Images Group via Getty

Napoleon was here - Île d’Aix, Frankrijk

In de luwte van bekende zomertoppers als Île de Ré en Île d’Oléron aan de Franse westkust ligt het eiland van Napoleon Bonaparte: Île d’Aix. Na zijn nederlaag bij Waterloo verschanste hij zich met trouwe manschappen op het laatste restje van zijn ooit zo machtige keizerrijk. Drie kilometer lang, zeshonderd meter breed.

Tegenwoordig heeft Île d’Aix zijn eigen zorgeloze schoonheid met onverharde wegen, paden door pure natuur, stranden en een charmant dorp. Het is zo’n eiland waar je op blote voeten naar de bakker wandelt, binnen een paar dagen de halve bevolking kent en ’s avonds onder de bomen petanque speelt.

Natuurlijk kun je er niet om Napoleon heen. Van 12 tot 15 juli 1815 verbleef hij drie nachten in het huis van de plaatselijke commandant. Uiteindelijk gaf hij zich over met de gedachte dat de Engelsen hem een oude dag op het platteland zouden gunnen. Zoals bekend werd dat een enkeltje St. Helena in de Zuidelijke Atlantische Oceaan.

Volledig scherm Inisheer dorp, County Galway, Ierland. © Getty Images

Terug in de tijd - Aran islands, Ierland

Ze zijn relatief vlak, groen en bezaaid met ruïnes en spirituele plekken: de Aran Islands, aan de westkust van Ierland. Nee, we gaan niet kiezen. We noemen ze alle drie omdat ze historisch, cultureel en landschappelijk één geheel vormen. Van de vesting Dún Aonghasa op Inis Mór tot het zevende-eeuwse graf Leaba Chinnderig op Inis Meáin en het wrak van The Plassey op het rotsstrand van Inis Oírr. Het succes van de film The Banshees of Inisherin, gefilmd op Achill Island en Inis Mór, zorgt voor een toenemende belangstelling voor de eilanden. Het verhaal speelt zich af in 1923 tijdens de burgeroorlog. Het was voor de filmers niet lastig om het op een eiland van honderd jaar geleden te laten lijken, want dat doet het al. Er is altijd een bijzondere accommodatie te vinden. Van voormalige vissershuisjes tot glamping met uitzicht op de Atlantische Oceaan.

Volledig scherm Sazan, Albanië. © ANP / AFP

Mooi en lelijk tegelijk - Sazan, Albanië

Zodra je met de boot op Sazan aanmeert kun je er niet omheen: dit is geen doorsnee eiland. Tijdens het communistische regime van Albanië was dit een van de belangrijkste militaire steunpunten van het land, strategisch gelegen op de grens van de Ionische en de Adriatische Zee. Op last van dictator Enver Hoxha, geholpen door de Sovjet-Unie, werden er bunkers, ondergrondse gangen, versterkingen, kazernes, huizen en scholen gebouwd voor de soldaten en hun families. Deels bestand tegen een atoomoorlog.

Behalve de bewoners had niemand toegang tot het eiland en dat bezorgde Sazan een reputatie van geheimzinnigheid en verhalen over onder meer de fabricage van kernwapens. Van dat laatste is overigens nooit bewijs gevonden. Het duurde tot 2015 voor het eiland stap voor stap voor publiek werd opengesteld. Vooral vanuit de nabije badplaats Vlora worden dagtochten aangeboden. Sommige hebben Sazan als belangrijkste onderdeel, bij andere is het een bouwsteen van een leuke dag op zee met snorkelen, zwemmen en een barbecue op een verlaten strand.