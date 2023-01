Van musical tot wetenschap, dit zijn de 11 talenten van 2023

Onbevangen, eigenzinnig, gedreven. Dit zijn de talenten om op te letten in het nieuwe jaar. ‘Als je kok Wouter iets voordoet, doet hij het in één keer na. En beter.’

Ze is onverschrokken en spat van het scherm

Noa Vahle / televisie

Volledig scherm Noa Vahle. © Talpa

Zie haar staan. In Doha voor de Tornado Tower, het Al Thumama Stadium of in de persruimte waar Louis van Gaal net aan het woord is geweest. Noa Vahle, 22 jaar, die namens De Oranjewinter verslag doet van het WK voetbal in Qatar. Het lijkt haar geen enkele moeite te kosten.

In het oliestaatje volgde ze Oranje, het toernooi, de wedstrijden, de trainingen, de persconferenties. Daarna stond ze voor de camera. Je hoeft geen helderziende te zijn om de parallellen tussen moeder Linda de Mol en dochter Noa te ontwaren. Ook junior spatte van het scherm en etaleerde dat ogenschijnlijk speelse gemak waarmee ze presenteerde.

Wie verder informeert, weet dat het zo eenvoudig nog niet is. De luttele seconden die ze moest wachten vanwege de verbinding. Het inbreken van de heren Genee, Gijp en Derksen met hun impertinente vragen. Maar Noa – ze droeg onverschrokken de One Love-band – hield zich keurig staande. Vertelde met passie haar verhaal.

Natuurlijk, de ‘dochter van’ kreeg als bijbaantje bij de zender van oom John de unieke kans om ervaring op te doen. Maar die kans – als redacteur bij Veronica Inside, drie jaar terug – heeft ze zelf gegrepen. Ambitieus, gedreven en leergierig maakte zij meters. Eerst achter de schermen en toen ervoor. Als verslaggever bij de Europa en Conference League, als (hockey)presentator bij Viaplay en nu dus bij het WK in Qatar. Als dit grote talent zichzelf blijft, gaan we haar nog veel zien en horen.

—Dennis Jansen mediaverslaggever

Excellent, gedreven, vrolijk en een geboren leider

Sara Issaoun / wetenschap

Volledig scherm Sara Issaoun.

De astronomie heeft een nieuwe ster: Sara Issaoun. Pas 28 jaar en nu al overladen met lovende woorden en prijzen, waaronder de Christiaan Huygens wetenschapsprijs. Issaoun, die promoveerde in de astrofysica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, werkt momenteel in de VS. Van kinds af aan boetseert zij haar talent met ongekende gedrevenheid, leergierigheid en werklust. Op achtjarige leeftijd komt de in Algerije geboren Sara door een lesopdracht in aanraking met de astronomie. Om die nooit meer los te laten. De astrofysica wordt de rode draad in haar leven. In haar tienerjaren in Nederland, op de Radboud Universiteit en in haar nog korte wetenschappelijke carrière.

Ze was een van de sterrenkundigen die meehielp aan het maken van de eerste foto van een zwart gat. Met de Event Horizon Telescope, een project waarin ze een belangrijke rol speelt, werd in 2019 het zwarte gat in het midden van onze Melkweg in beeld gebracht.

‘Een rolmodel voor jonge aspirant- wetenschappers’ wordt ze genoemd. Met aangeboren leiderschap. Volgens astrofysicus Heino Falcke, een gevestigd onderzoeker van zwarte gaten, is Sara ‘een excellente en gedreven wetenschapper, en maakt zij met haar vrolijkheid elk team beter’.

Zelf spreekt Issaoun van een spannende tijd voor de astrofysica bij het ontrafelen van de raadsels rond zwarte gaten. ‘Ik zie het fotograferen van ons zwarte gat als het begin van iets nieuws. Ik heb enorm veel zin om dat allemaal te ontdekken.’

—Hans van Zon wetenschapsredacteur

Hij deed een spectaculaire auditie en staat nu solo in de spotlights

Yannick Plugers / musical

Volledig scherm Yannick Plugers. © Roy Beusker

Hij draagt een trainingsbroek en een hemd en heeft in zijn rechterhand zijn telefoon. Yannick Plugers (31) wordt gebeld door musicalproducent Hans Cornelissen, die een vrolijke mededeling heeft: komend jaar speelt hij de rol van Thénardier in Les Misérables. Zijn vriendin verwachtte het belletje al, grijpt haar telefoon en filmt de dolle blijdschap van haar vriend.

Na zijn opleidingen aan de Frank Sanders Akademie en Fontys Hogeschool voor de Kunsten speelt hij jarenlang ensemblerollen in voorname musicals als Evita, Anastasia en Shrek, dus in de grote groep zangers en dansers. Hans Cornelissen noemt de ensembleleden ‘de hardste werkers van allemaal’. Plugers stapt dit jaar naar voren als solo-artiest, op bijzondere wijze. Als Stanley Burleson in Aladdin, waar Plugers ook in het ensemble speelt, door ziekte de rol van De Geest niet kan spelen, maakt Plugers zich die rol binnen een dag eigen.

Hij durft nu ook te auditeren voor de moeilijke rol van van Thénardier in Les Misérables. Cornelissen: ‘Thénardier en zijn vrouw verbeelden in het stuk het kwaad, maar zorgen ook voor de humor. Het was best lastig om hier iemand voor te vinden. Toen Yannick op auditie kwam, waren we echt onder de indruk.’

Ellen Pieters is dan al gecast voor de rol van madame Thénardier. Met haar vormt Plugers het duo waar de producenten al maanden naar op zoek zijn. Komisch, maar vol venijn. Ze hoeven er niet lang over te praten, Cornelissen belt Plugers. En dat is het moment dat zijn vriendin begint te filmen.

—Jeroen Schmale verslaggever cultuur en media

Volle zalen dankzij de hilarische kijk op de wereld van typetje Sloegie

Jawad Es Soufi / cabaret

Volledig scherm Jawad Es Soufi. © German Villafane

Jawad Es Soufi (33) tart alle kunstwetten. Jarenlang ploeteren in de kleine theaters? Niet nodig, de Rotterdammer staat nu al voor de grootste, stijf uitverkochte zalen. Een lange reeks try-outs voor een nieuw programma? Welnee, niet bij Es Soufi. ‘Ik kan heel goed onder druk werken, daar word ik juist creatief van,’ zei hij tegen Het Parool. In de dampende zalen waar hij speelt, is het publiek veel diverser dan bij zo’n beetje alle andere artiesten. Veel mensen met een Marokkaanse achtergrond, maar, vertelde hij begin september in MEZZA: ‘Bij mijn vorige voorstelling zaten er op de eerste rij, naast veel jonge Marokkanen, ook een Hollands en een Surinaams gezin, een Turkse vriendengroep met een verdwaalde Somaliër én een Marokkaanse dame van 75 jaar. Hoe tof is dat?!’

Es Soufi werkte als docent Nederlands op een vmbo-school toen hij begon met een onemanshow. Op Instagram plaatste hij filmpjes met zijn alter ego Sloegie, een Marokkaans-Nederlandse jongen met een komische mimiek en een hilarische kijk op de wereld. Dat zorgde voor een grote groep volgers op Instagram: de teller staat op 73.500. En die populariteit breidt zich als een olievlek uit.

Vandaag de dag geeft hij nog één dag per week les, werkt aan z’n vierde voorstelling, een sitcom en een speelfilmscenario. Hadden we al gezegd dat Es Soufi alle kunstwetten tart?

—Jeroen Schmale verslaggever cultuur en media

Van een aangename lichtheid, en ook nog een verrassende plot

Renée Kapitein / literatuur

Volledig scherm Renée Kapitein. © Nosh Neneh

Eigenlijk is het gekkenwerk om nu al het literaire talent van het volgend jaar te willen benoemen. Alleen wat er in de eerste drie maanden van het jaar verschijnt, is bekend, daarna is het nog ongewis. En zelfs van die boeken is lang niet altijd iets te lezen.

Renée Kapitein (35) bewees al dat ze kan schrijven. In 2020 kwam Waarom bouwen we huizen uit. Een nauwelijks opgemerkt debuut van een aangename lichtheid, met sterke dialogen, mooie metaforen, zo nu en dan een verhelderend inzicht en ook nog een verrassende plot.

In maart verschijnt opvolger Café Morgen. Meer dan een leesfragment van één A4’tje was er nog niet beschikbaar, maar het blijkt overtuigend. Een van de hoofdpersonen is barvrouw Loes, ‘die zichzelf in het café terugvond toen de wereld haar te krap was geworden’. Lees maar mee: Het meeste bier komt op donderdagmiddag. Het is hier klein, heel klein. En dus moet het zo snel mogelijk opgeborgen. De fusten gaan onder de bank, of ergens in een hoek. De dozen op een vide achter in de zaak. Dat is hoog. En ik ben klein. Ik moet een kruk pakken om een ladder naar beneden te trekken. En dat moeten de dozen omhoog. Het zijn er veel, ik klim de halve middag heen en weer. Dat is niet erg, een doos bier is niet zo zwaar en twintig dozen zijn twintig keer niet zo zwaar. En ik ben sterk. Toch? Ja, ik ben sterk.’ Renée Kapitein zou zomaar het talent van 2023 kunnen zijn.

—Ruud Roodhorst boekenredacteur MEZZA

Ze heeft een goede stem en zet ook Instagram en TikTok slim in

Zoë Tauran / muziek

Volledig scherm Zoë Tauran.

Deze 25-jarige bouwde in 2022 als soloartiest in razende vaart een grote fanbase op. Op Spotify heeft Zoë Tauran, van Moluks-Nederlandse afkomst en opgegroeid in het Drentse Roden, al anderhalf miljoen jaarlijkse luisteraars. Die draaiden singles als Gebruik me (12 miljoen), Solo (17 miljoen) en Adrenaline (14 miljoen) keer op keer.

Ze komt niet uit het niets, als tiener zong ze al in de meidengroep TP4Y, wat staat voor Too Pretty For You. In 2014 deed TP4Y met succes mee aan tv-show Holland’s Got Talent. De groep werd derde, de deelname leidde tot een platencontract. Solo had Zoë in 2012 al meegedaan aan The Voice Kids, waar ze met een versie van If I Ain’t Got You van Alicia Keys coaches Marco Borsato en Nick & Simon liet draaien. TP4Y stopte in 2018, waarna de leden solo verdergingen.

Na een paar jaar stilte kwam Zoë in 2022 op indrukwekkende wijze terug. Ze toonde niet alleen te beschikken over een goede stem, maar begrijpt ook goed hoe ze via platforms als Instagram en TikTok haar bereik vergroot. Omdat ze zo op Monica Geuze lijkt, vroeg ze de vlogster om samen met haar promotiefilmpjes op te nemen voor Gebruik me.

Daarbij bevindt ze zich in de juiste urban- en hiphopkringen. Haar hits zijn stuk voor stuk samenwerkingen; met Bilal Wahib, Frenna, Kris Kross Amsterdam en Ronnie Flex. Haar eerste optreden met haar liveband is in januari, op festival Noorderslag in Groningen.

—Alexander van Eenennaam muziekredacteur

‘Als je hem iets voordoet, doet hij het in één keer na. En beter’

Wouter Teunissen / culinair

Volledig scherm Wouter Teunissen.

Hij liep een tijdje mee in de bakkerij van meesterpatissier Robèrt van Beckhoven. Prachtig vak, maar Wouter Teunissen (21) voelde: nee, dit is het niet. Zijn liefde voor de restaurantkeuken was groter. Als vijftienjarige was hij afwashulp in restaurant Ongedwongen in Velp. Samen met de eigenaar deed hij inkopen bij de groothandel en hielp hij met de mise en place, de voorbereiding van de maaltijd. En kocht hij zijn eerste koksmes.

Toen hij zestien was nam meesterkok Angélique Schmeinck hem onder haar hoede. ‘Hij heeft een mooie combinatie van een groot empatisch vermogen, en is heel creatief en communicatief,’ zegt Schmeinck daar nu over. ‘Als je hem iets voordoet, doet hij het in één keer na. En beter.’

De afgelopen jaren werkte Teunissen in sterrenrestaurants als De Kromme Dissel en Rijnzicht. De laatste maanden liep hij stage op Malta, bij Tyrone Mizzi van restaurant Bahia (één Michelinster). Voor zijn examenjaar keert hij waarschijnlijk terug naar Bougainville in Amsterdam, waar hij eerder werkte.

Mentrix Schmeinck hoopt dat Teunissen zijn ambitie volgt en doet waar hij gelukkig van wordt. Daar hoeft niet per se een Michelinster aan te pas te komen, vindt ze. ‘Hij is nu al een topper. Ik denk dat hij een heel creatieve ondernemer wordt waar we veel van gaan horen.’

—Ellen den Hollander redacteur Koken & Eten

Een linksbuiten vol onbevangenheid die nieuwsgierig maakt

Esmee Brugts / sport

Volledig scherm Esmee Brugts. © Toon Dompeling

Met een stevige portie fantasie heeft ze wel wat weg van WK-ster Cody Gakpo. Een enigszins vergelijkbare techniek. Allebei PSV’ers. En zelfs in hun gezicht lijken ze een beetje op elkaar. Esmee Brugts zou zijn zusje kunnen zijn.

Gakpo speelde een belangrijke rol voor Oranje dit WK. Zoiets hoopt Brugts komende zomer ook te doen op het WK voor vrouwen in Australië en Nieuw- Zeeland. Het gaat vaak over de opvolgers van de gevestigde orde. De zoektocht naar de nieuwe Viviannes, Liekes, Jackies, Sherida’s en Daniëlles. Maar wie je ook spreekt of hoort rondom de Oranjevrouwen: Brugts wordt door iedereen getipt als the next big thing.

Ook bondscoach Andries Jonker is gecharmeerd van de multifunctionele aanvaller. Ze speelt met een onbevangenheid die nieuwsgierig maakt. Zorgde er met haar indraaiende voorzet tegen IJsland hoogstpersoonlijk voor dat de Oranje Leeuwinnen directe WK-kwalificatie afdwongen. En ze heeft nog alle tijd om zich te blijven ontwikkelen – ze is immers pas negentien.

Dat ze straks een basisplaats heeft op het WK is nog niet zeker. Haar lievelingspositie is linksbuiten, daar waar Lieke Martens al jaren staat. Juist, de ster van het gewonnen EK in 2017. ‘Ze moet Lieke aanvallen. Laten zien dat ze net zo goed of misschien wel beter is. Dat is ook goed voor Lieke,’ liet de bondscoach zich onlangs ontvallen. Als Brugts haar onbevangenheid vasthoudt, haar dribbels blijft maken – wie weet is zij dan straks wel de Gakpo van de Oranjevrouwen.

—Tim Reedijk sportverslaggever

Eindelijk heeft Alex van Warmerdam wat concurrentie

Floor van der Meulen / film

Volledig scherm Floor van der Meulen. © Marlies Wessels

De Gouden Kalf-winnende stop motion-animatie Knor is de beste Nederlandse film van het jaar, maar Pink Moon gaf ons dé ‘nieuwe’ regisseur van 2022. Floor van der Meulen (33) laat met haar fictiedebuut zien dat zelfs een onderwerp als euthanasie kan worden aangevlogen met spot en absurdisme. De bewuste doodswens komt van de 74-jarige Jan (acteur Johan Leysen) die zijn verlangen griezelig nuchter uitspreekt tijdens een avondje afhaalchinees met de kinderen. Hij wil ‘uitchecken’, ook al is hij nog kerngezond. ‘Omdat ik nu nog goed ben.’ We volgen vooral dochter Iris (Julia Akkermans) en hoe zij met het naderende afscheid omgaat. Als ze intiem is op het toilet met iemand die ze nauwelijks kent, vraagt ze zich plotseling hardop af: wil papa niet gewoon weer eens seks?

Van der Meulen jongleert moeiteloos met ironie en ernst. Aan het begin van Pink Moon kan je nog niet geloven dat je tijdens de aftiteling weleens een traan zou kunnen laten. De regisseur maakte eerder documentaires als Paradijsbestormers, over jihadstrijders in Syrië. Ook prachtig, maar laat haar vooral meer speelfilms maken. Het ontbreekt in de Nederlandse cinema vaak aan een eigenzinnig geluid van een echte auteur. Na Pink Moon concludeer je voorzichtig dat onze Alex van Warmerdam eindelijk wat concurrentie heeft.

—Gudo Tienhooven filmredacteur

Op zijn ‘Frankensteinburger’ was veel kritiek, nu zijn er miljoenen in geïnvesteerd

Mark Post / bedrijfsleven

Volledig scherm Mark Post.

Mark Post was wereldnieuws in 2013. De Maastrichtse hoogleraar en ondernemer bakte toen voor het oog van de wereldpers een hamburger van kweekvlees. De burger was nog wat aan de prijs, 200.000 euro, maar dat zou veranderen.

Post is inmiddels 65 jaar, maar talent kent geen leeftijd. Hij zag de mogelijkheden en kweekt nu vlees op industriële schaal. In Maastricht heeft Mosa Meat, waar Post wetenschapsdirecteur is, een fabriek gebouwd. Volgend jaar willen ze het kweekvlees in de markt zetten.

Het moet voor een revolutie op het bord zorgen. Ook vegetariërs kunnen dan genieten van écht vlees, waar geen koe voor heeft geleden. Dat moet iedereen die nu vleesvervangers eet als muziek in de oren klinken, want eerlijk is eerlijk: niet zelden vallen die neppers vies tegen; zit je toch weer op een brok soja of bonen te kauwen.

De ‘Frankensteinburger’ werd de creatie van Post genoemd. Want wát ligt er eigenlijk op je bord? Maar nu wordt kweekvlees gezien als oplossing voor de uitstoot van broeikasgassen door vee. Over twintig jaar zou een derde van al het vlees uit het lab kunnen komen. Er werken inmiddels 160 mensen bij Mosa Meat. Er zijn tientallen miljoenen in het bedrijf geïnvesteerd, onder andere door Jitse Groen van Thuisbezorgd. Hij mag hem bij mij thuis brengen zodra-ie er is.

Of wij in 2023 al de tanden in de luxe burgers mogen zetten is nog ongewis – Europa studeert er nog op – maar in andere delen van de wereld met soepeler regels zeker.

—Ton Voermans verslaggever economie

Deze politieke telg is heel pragmatisch en bouwt makkelijk coalities

Christine Teunissen / politiek

Volledig scherm 2022-11-30 15:53:55 DEN HAAG - Christine Teunissen (PvdD) tijdens een debat over de Klimaat-en Energieverkenning en de klimaatnota. De Tweede Kamer bespreekt de klimaatplannen van het kabinet. ANP BART MAAT © ANP

Het zou niet voor het eerst zijn dat de inval-fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren de latere politiek leider wordt. Christine Teunissen (37) kreeg politiek met de paplepel ingegoten. Haar vader was dagbladjournalist, haar oom werkte bij de CDA-Tweede Kamerfractie en een andere oom was griffier. Ze groeide op in een boerderij. Haar ouders redden shetlandpony Okki van het slachthuis door hem met een gebroken been thuis op te nemen.

Ze studeerde af op sociale bewegingen die zich verzetten tegen de gevestigde orde. Als historicus is ze gefascineerd door het feit dat er in de wereldgeschiedenis nooit eerder een politieke partij was die de belangen van niet- soortgenoten als uitgangspunt voor beleid koos.

Teunissen heeft op bijna alle nationale niveaus politiek bedreven, behalve in het kabinet. Namens de Partij voor de Dieren was ze fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad en zat ze in de Eerste Kamer. Ze was persvoorlichter en al eerder eens Tweede-Kamerlid.

In haar betogen schetst ze soms apocalyptische beelden. Tegelijk is ze heel pragmatisch en bouwt ze makkelijk coalities. Na een parlementaire werkweek gaat ze graag los op de dansvloer.

—Jan Hoedeman verslaggever politiek