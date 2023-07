Theo Hiddema: ‘Ik heb een smetteloos geweten’

Katja gaat op natuurcur­sus met wildvreem­den: ‘Noemen ze dit nu een midlifecri­sis?’

Tasjes maken van zelf gelooid hertenleer en poepen in een zandkuil. Journalist en natuurliefhebber Katja Teunissen (50) schreef zich in voor een cursus bushcraften in de Nederlandse wildernis. In ons weekendmagazine Mezza beschrijft ze hoe ze tijdens dit enerverende avontuur oude patronen tegenkwam, zoals haar please-gedrag.