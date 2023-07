Sanne Wallis de Vries: ‘Pas toen ik kinderen kreeg, stapte ik uit mijn eigen wereld’

InterviewSinds ze kinderen heeft is Sanne Wallis de Vries (52) iets minder tegendraads dan ze was. Op de Parade is ze te zien in Voor me leeftijd, waarin ze het verstrijken van de jaren viert. ‘Ik moet het van mijn kop hebben, dus geen haar op mijn hoofd die eraan denkt het strak te trekken’, vertelt zij in ons weekendmagazine Mezza.