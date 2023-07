Samen op vakantie, samen door de pijn, samen door het geluk

Interview Ex-hockeyer Kim Lammers: ‘Ik heb er lang over gedaan om uit de kast te komen’

Als hockeyer won ze goud op de Olympische Spelen. Nu zet ze dezelfde gedrevenheid in als ondernemer. Kim Lammers (42) over doordrammen, pleasen, het gemis van haar vader en de liefde. ‘Ik heb er lang over gedaan om uit de kast te komen, dus ik zat niet op een heel circus te wachten toen we trouwden,’ vertelt ze in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.