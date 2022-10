Sam werd misbruikt als adoptiekind: ‘Was er maar af en toe aan mij gevraagd of het thuis wel goed ging’

Eén Nederland­se vrouw kwam om bij 9/11, de achter­nicht van Jerry Goossens

Bij de aanslag op de Twin Towers kwam één Nederlandse vrouw om het leven, Ingeborg Lariby. Zij was een achternicht van schrijver en AD-columnist Jerry Goossens. Hij dook in haar leven en schreef er een roman over. ‘De wereld die Ingeborg werd ontnomen is krankzinnig, angstaanjagend en steeds minder van fictie te onderscheiden.’

6 september