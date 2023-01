Roosbeef-zangeres Roos Rebergen: ‘Ik word nog altijd beschouwd als dat rare meisje’

Interview Huub Stapel: ‘Ik heb een belache­lijk leven gehad, misschien wel zeven levens in één’

De gesprekken met bezoekers na afloop van zijn voorstellingen ontroeren hem zeer. Maar acteur Huub Stapel (68) kan ook woest worden over zakkenvullers, opscheppers en jokkebrokken. ‘Waar ik erg fel op ben, is dat ik krijg waar ik recht op heb,’ vertelt hij in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.

23 december