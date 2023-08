Oma van Maaike accepteert niet dat Sanne en Maaike verkering hebben: ‘Pijnlijk en gênant’

Buien, bloemen, buitenle­ven: Dit was de zomer van onze fotografen

Krankzinnige kletterbuien, zonovergoten zonnebloemvelden: het was een zomer van uitersten. We vroegen in ons weekendmagazine Mezza acht van onze fotografen wat voor hen die ene zomerfoto is. ,,Ineens kwam er een donkere streep lucht op ons af, duidelijk een onweerswolk.’’