Moeder en dochter schrijven boek over generatiekloof: ‘Moest van haar minder bloemig schrijven’

Het begon allemaal in een bloedhete oude Fiat Panda. ‘Een puik karretje’ volgens Anya Niewierra, ‘een luidruchtige wasmachine’ volgens haar dochter Merel. Afijn, in die Fiat Panda stonden ze in de file, ‘geen airco hè,’ op weg naar Frankrijk, voor een moeder-dochtervakantie, doen ze elk jaar sinds Merel zeven is. Toen ze achttien werd, was het New York, in 2019 Rusland. Nu de Languedoc-Roussillon- regio. ‘En op een gegeven moment heb je elk gesprek wel gehad met je moeder als je zeven uur lang op de snelweg vast staat,’ zegt Merel grijnzend, haar Limburgse accent onmiskenbaar aanwezig, maar toch minder hoorbaar dan bij haar moeder.