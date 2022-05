Mirjams vakantieflirt bleef maar appen: ‘Voor mij was hij vooral een toyboy’

‘De inkt op mijn echtscheidingsconvenant was nog nat toen ik vijf jaar geleden een soloreis boekte naar Gambia. Ik had dat verdiend, vond ik. Wat een constructieve breuk had moeten worden was uitgedraaid op een vechtscheiding. Over het huis. Onze kinderen. Geld. Zelfs over wie de hond nam waren we het niet eens. Een slepende procedure van drie jaar, waarvan vooral mijn zonen en ik de dupe waren. Hoewel mijn ex er met het grootste deel van ons vermogen vandoor ging en weinig zorg voor de kinderen – toen twaalf en veertien – wenste, nam hij ze die zomer wel drie weken mee op vakantie. Ik kon de rust gebruiken, wilde niets liever dan zon, zee en bezinning.