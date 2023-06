Mijn vrouw wil de kinderen volgen via hun telefoons, dat kan toch niet?

Joost weet hetWijsheid komt met de jaren. Omdat acteur Joost Prinsen (80) al een eind op weg is, beantwoordt hij jullie vragen in ons weekendmagazine Mezza. Deze week over pubers volgen op hun telefoon, ex-schoonouders en yoga-irritaties.