Michelangelo stond hier ook met hoofdpijn van de wijn

Interview + winactie Thriller­schrij­ver Karin Slaughter: ‘Vrouwen zijn zelf hun ergste vijand’

Karin Slaughter (52) is boos. Nee, woedend is ze. Ze heeft het in ons weekendmagazine Mezza over politieke ontwikkelingen in de VS, over seksuele agressie en huiselijk geweld. ‘Waarom altijd het slachtoffer de schuld geven bij huiselijk geweld of aanranding: wat had je aan? Waarom was je op dat tijdstip daar?’