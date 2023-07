Melissa (56) was bang dat echtgenote zou vertrekken na transitie: ‘Onze band is nu juist sterker’

BV de Liefde Bas (31) werd vader op zijn 20ste: ‘Met Irene hoef ik geen kinderen meer’

Acht maanden na hun eerste ontmoeting verhuisde Bas (31) voor zijn Irene (33) naar Duitsland. Ze weten allebei wat het voordeel is van jong aan kinderen beginnen. In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.