Meester Frank Visser: ‘Als kind leerde ik: de kleine man, of vrouw, is altijd de pineut’

The Beach Boys schreven rockge­schie­de­nis in Nederland­se kippen­schuur

Vijftig jaar geleden streken The Beach Boys neer in Baambrugge om een nieuw album op te nemen. Er moest woonruimte komen, limo’s, geluidsapparatuur; een fikse logistieke operatie. In The Beach Boys in Holland doen journalisten Peter Tetteroo en John Swildens verslag van een tumultueus bezoek.