Marieke Schatteleijn: ‘Als de lente komt, denk ik: hè hè, we zijn er weer’

We zijn op Buitenplaats Elswout in Haarlem, een van de gebieden waar Marieke Schatteleijn als ‘boswachter publiek’ van Zuid-Kennemerland werkzaam is. Het is prachtig weer en de lente komt eraan. Marieke: ‘Kijk, twee winterkoninkjes. Die zouden normaal niet zo dichtbij komen, maar nu zijn ze alleen met elkaar bezig. Alles komt weer tot leven. De knoppen aan de bomen worden dikker, je ziet het eerste groen – binnenkort barst het los. Voel je het? Het is iets in de lucht.’