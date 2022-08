Lizzy had een avontuurlijk weekend in Düsseldorf: ‘Deze sexcapade liet me stralen’

‘Daar zat hij, helemaal chill op het terras in de buurt van zijn hotel, met een koffie voor zijn neus en een papieren zakje speciaal voor mij. Een week eerder had ik deze knappe in Europa verblijvende Australiër gematcht op Tinder. Christian opende het chatgesprek met ‘I bet you’ll look good on the dancefloor’, een zinnetje uit een van mijn favoriete nummers. We appten tot diep in de nacht. ‘Ik wil je zien, maar ik stap morgen in de trein naar Düsseldorf,’ schreef hij. ‘Kom ik daar toch heen,’ antwoordde ik stoer. Vond-ie wel awesome en ik had wel zin in een avontuur.