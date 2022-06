Liedjes die voor altijd in het hoofd zijn gebeiteld: Paul McCartney viert 80ste verjaardag

In de film Yesterday uit 2019 wordt het personage Jack Malik wakker in een wereld waarin The Beatles nooit hebben bestaan. Tot zijn verbazing ontdekt hij dat niemand ooit gehoord heeft van Get Back of Eleanor Rigby, laat staan van John, Paul, Ringo en George – niemand, behalve Malik. Als muzikant met een weinig glansvolle carrière grijpt hij zijn kans en presenteert hij de liedjes als zijn eigen product. En dan gebeurt er iets wat eigenlijk het interessantst is aan de film: mensen horen voor het eerst liedjes als Yesterday, Let It Be en The Long and Winding Road. En heel even voel je als kijker hoe het is om die zinnen voor het eerst te horen, meanderend als typische McCartney- melodielijnen, direct het hart en hoofd in. Zonder de film is die ervaring bijna niet voor te stellen. De muziek van The Beatles en McCartney: die is er gewoon altijd geweest, de meesten van ons weten niet beter.