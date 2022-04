Levensles: doe nooit je best voor een man

Op school leer je dingen waar je later veel aan zult hebben. De hoofdsteden van Europa, staartdelingen en hoe je de juffrouw zo snel mogelijk in een burn-out krijgt. Én dat er voor iedere achttien vrouwen zes mannen zijn, dat leerde ik in groep zeven. Er was keuze uit Mick, Dick, Danny, Robert-Jan, Maikel Haa en Michael Kaa; onze eigen kleine boyband om verliefd op te worden. Dat wil zeggen: Maaike, Christine, Hanne, Anne, Sanne Gee en Sanne Wee – alleen zij waren geschikt voor de liefde. De jongens waren eigenlijk standaard bezet, zoals alle leuke mannen boven de dertig inmiddels zijn getrouwd en stukjes babyvoeding in hun hipsterbaard hebben hangen. Soms wisselden Danny en Michael Kaa van Sanne.