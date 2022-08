Kon ik mijn blaas maar leegjanken

Na drie jaar in de kooi mochten we eindelijk weer eens naar de Gentse feesten, de tiendaagse tegenhanger van het Oktoberfest in München. Uitzinnig van de napret haalden we in de trein terug naar huis herinneringen op aan het nachtenlange dansen en alle Belgen met wie we tot zonsopgang hebben staan kussen. Maar zoals wel vaker met herinneringen, bleken vooral de uitschieters bewaard gebleven. Hieronder een logboek van momentjes die we even vergeten waren.