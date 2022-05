Klusjesman werd verliefd op klant: ‘Onze blikken kruisten, er was geen houden aan’

‘Radeloos, dat zijn we. Want ik woon samen en was niet op zoek naar een ander, en zij – net twee jaar weduwe met drie kinderen – al helemaal niet. Maar daar stonden we, in haar deuropening. Clara nog in haar ochtendkloffie, ik in mijn werkkleding. Ze had lekkage, ik werk voor een schadeherstelbedrijf en kwam de boel repareren. We gaven elkaar coronaproof een boks, en het was beklonken. Dit was niet gewoon een klik, hier gebeurde iets wat veel groter was dan dat.