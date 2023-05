Journalist Eefje Oomen: ‘Ik zie overal millennials flaneren in sweatpants’

Sunny Bergman dook in verleden van haar nazi-opa: ‘Ik zal nooit echt vrij zijn van zijn daden’

In haar documentaires strijdt journalist en filmmaker Sunny Bergman (50) voor een betere wereld. In haar openhartige nieuwe boek Mijn nazi-opa duikt ze in een donker familiegeheim. Een zoektocht met grote gevolgen. ‘Doodeng dat iedereen dit nu kan lezen.’