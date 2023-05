Journalist Eefje Oomen: ‘Ik deel mijn fetisj graag met iedereen’

Liesbeth Woertman Psycholoog: ‘Jonge mensen ontberen vaak kennis over hoe seksuele aantrekke­lijk­heid werkt’

Psycholoog Liesbeth Woertman (69) groeide op in een gezin waar ze vaak ongelukkig was. Alsof God een foutje had gemaakt door haar daar neer te zetten. Ze verliet de mavo, maar bracht het tot hoogleraar. ‘Ik heb mijn afkomst nooit verloochend, maar het verscheurde me wel,’ vertelt ze in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.