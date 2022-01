Je bent jong en je mag niks: ‘Ik kom alleen nog mijn bed uit voor een tosti’

Geld & Geluk Volker geeft 800 euro per maand uit in supermarkt: ‘Opgroeien­de kinderen zijn duur’

In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Mira en Volker beknibbelen op niets. Of het nu gaat om kleding, kaarsen, bloemen, hondensnacks of eten voor de drie zoons. ‘Die eten rustig anderhalve kilo kip.’

6 december