Fonkelnieuwe meesterwerken: fotografen laten zich inspireren door 17de eeuwse kunst

Elke schrijft over nasleep van haar scheiding: ‘Ik vind het ook wel logisch dat hij een ander had’

Ze benadrukt: haar nieuwe boek over de nasleep van haar scheiding is géén succesverhaal. Al is schrijver Elke Geurts (48) er wel beter uitgekomen. Ze zoekt en leert nog steeds, ook met haar kinderen. ‘Als ik m’n ex sta te pleasen, roept onze dochter: je moet je niet klein maken!’

25 mei