Eén Nederlandse vrouw kwam om bij 9/11, de achternicht van Jerry Goossens

Bij de aanslag op de Twin Towers kwam één Nederlandse vrouw om het leven, Ingeborg Lariby. Zij was een achternicht van schrijver Jerry Goossens. Hij dook in haar leven en schreef er een roman over. ‘De wereld die Ingeborg werd ontnomen is krankzinnig, angstaanjagend en steeds minder van fictie te onderscheiden.’

Het is de goorste, meest infame misdaad denkbaar: met geweld een levensboek sluiten vóór het zijn natuurlijke apotheose heeft gevonden. Jij was 42, met enig geluk halverwege. Er zijn vrouwen die op die leeftijd nog een kind krijgen. Er zijn er ook die op die leeftijd aan kanker sterven. Het zou ongevoelig zijn dat laatste als natuurlijk te bestempelen. Maar uitzaaiingen zijn amoreel, en ieder genoom heeft een tijdklok die vanaf het moment van conceptie onverbiddelijk begint te tikken. Sommige levens zijn novellen, korte verhalen zelfs, terwijl andere vuistdikke, dichtbeschreven delen beslaan. Tot welke categorie het jouwe behoorde, zullen we nooit weten, daar een zeloot uit naam van zijn barmhartige God een passagiersvliegtuig in de gevel van het gebouw boorde waar jij net aan een nieuwe werkdag was begonnen. (bewerkt fragment uit de roman ‘Ingeborg’)

Het is deze maand 21 jaar geleden dat bij de aanslag op het World Trade Center mijn achternicht Ingeborg Lariby om het leven werd gebracht. Ingeborg, hoewel geboren in de stad waar ze zou sterven, was het enige Nederlandse slachtoffer dat bij de aanslag te betreuren viel. Vlak nadat een gekaapt vliegtuig zich in de eerste, noordelijke toren te pletter had gevlogen, belde Ingeborg vanaf de 93ste verdieping van de zuidelijke toren naar haar gepensioneerde ouders in het Spaanse Malaga. ‘Schrik niet,’ maande ze over de intercontinentale lijn, ‘er is een vliegtuig in de noordtoren gevlogen. Ik ben oké.’ Ik moet toen al voor de televisie hebben gezeten. Ik werkte op het kantoortje van een bevriende collega aan het scenario van een satirische animatieserie, toen zijn vrouw belde dat we de tv moesten aanzetten.

Volledig scherm Ingeborg Lariby.

Er waren nog geen smartphones. Internetten ging via een inbelverbinding. Bij breaking news waren we gewoon op CNN af te stemmen. De zender hield een statische camera gericht op de rokende toren. Nu zouden we het een livestream noemen. Zo was ik, toen het tweede vliegtuig insloeg, op een kleine zesduizend kilometer afstand getuige hoe mijn achternicht Ingeborg om het leven kwam. Al hoorde ik dat pas een dag later van mijn moeder.

‘Wie?’

‘Ingeborg.’

‘Ingeborg? Welke Ingeborg? Je moet mij even verder helpen, ma.’

‘Ingeborg. Van Sacha en Ingeborg. Jouw – wat is het? – achternichtje.’

‘O, die Ingeborg! En die zat in één van die torens? De eerste of de tweede?’

‘De tweede. Ze heeft nog naar huis gebeld maar is sindsdien vermist.’

Ik dacht aan die monsterlijke stofwolk waarin WTC2 geruisloos was verdwenen.

‘Jezus, ma, wat heftig.’ (bewerkt fragment uit ‘Ingeborg’)

Wereld van verschil

Achternicht. Heel veel verder kan je een bloedband niet oprekken. Het is het familiaire equivalent van een vage bekende. Hoe ik mij precies tot Ingeborg verhield, heb ik moeten navragen; haar grootvader was een broer van de mijne, zo bleek. In familiezieke landen als Italië is zo’n verwantschap misschien aanleiding tot vanzelfsprekend warme contacten. Maar voor een nuchtere, onderkoelde natie als de onze was het al heel wat dat Ingeborg en ik elkaar überhaupt kenden. Het is dat mijn vader en haar moeder, neef en nicht, sinds hun jeugd al dol op elkaar waren en in Amsterdam bij elkaar over de vloer kwamen toen ik werd geboren. Ingeborg was zes jaar ouder dan ik. Op die leeftijd een wereld van verschil. Ik was de baby die zij knuffelde, en later de hyperactieve kleuter waaraan zij zich vermoedelijk ergerde. Op haar beurt zou Ingeborg – slank, blond, symmetrische gelaatstrekken – de eerste zijn die mij het onrustige, instinctieve gevoel zou geven dat wellicht niet álle meisjes stom waren.

Quote Bijna driedui­zend doden te betreuren, in het hart van Nieuw Amsterdam, en jij was de enige Hollander

We verloren elkaar uit het oog toen de Lariby’s in verband met werk naar het buitenland vertrokken. Ingeborg werd een vervagende schim uit het verleden, die bleef figureren in de verhalen van mijn ouders. Zij waren aanwezig op haar huwelijk in Zuid-Afrika (dresscode: colonial). Het feest duurde drie dagen. Daaraan voorafgaand was het paar even in Nederland, om de bruidegom aan de Nederlandse verwanten voor te stellen. Op de foto’s poseerde Ingeborg te midden van een groep familieleden, waaronder mijn ouders, met de Nederlandse driekleur. Een tikje potsierlijk, vond ik destijds. Helemaal voor een vrouw die sinds haar prilste jeugd kosmopoliet was. Geboren in New York, als expat-kind in tal van landen gewoond, gestudeerd in Londen. Haar Nederlandse paspoort moet vooral een reisdocument zijn geweest, geen identiteit.

Je zou het een ironische speling van het lot kunnen noemen dat het staatsburgerschap dat bij leven zo inwisselbaar was, na je dood ineens zo’n gewicht kreeg. Het enige Nederlandse slachtoffer. Bijna drieduizend doden te betreuren, in het hart van Nieuw Amsterdam, en jij was de enige Hollander. Op die foto waarop je nog net niet in het rood-wit-blauw werd gedrapeerd, leek je het noodlot dan ook te tarten. Alsof je oefende voor het Nederlanderschap dat je identiteit post mortem zou definiëren. (bewerkt fragment uit Ingeborg,)

Oog in oog met de geschiedenis

Ik zal niet beweren dat ik overmand was door verdriet toen ik hoorde dat Ingeborg op 9/11 was omgekomen. Verbijsterd, dat wel. Doordrongen van het feit dat ik oog-in-oog met de geschiedenis stond. Slechts twee handshakes van Osama bin Laden verwijderd. De abstractie van de verwoesting op Ground Zero is persoonlijk geworden. De aanslag op de Twin Towers zou hét scharnierpunt van de prille eenentwintigste eeuw blijken, dat besef begon in de jaren daarna steeds dieper door te dringen, maar was daarnaast het laatste hoofdstuk van Ingeborgs biografie en daarmee een terzijde in de mijne. Nog altijd worden de inmiddels iconische beelden van de instortende toren regelmatig op televisie vertoond, en steeds zoek ik haar blik achter een raam in de zuidelijke toren op de plek waar ik de 93ste verdieping vermoed.

Een paar keer eerder schreef ik over Ingeborg. Anekdotische krantencolumns ter gelegenheid van het vijfde en het tiende herdenkingsjaar. En tot mijn verbijstering ontdekte ik dat die stukjes werden aangehaald op de message boards van complotdenkers die zich als virtuele aaseters op Ingeborg hadden gestort. Ik struikelde over het woord vicsim. Een verschrijving van het Engelse woord voor slachtoffer, victim, dacht ik aanvankelijk. Maar het bleek een samentrekking van victim en simulation. Ingeborg was een nepslachtoffer, aldus deze protowappies. Er waren er die beweerden dat ze nooit had bestaan. Anderen hielden vol dat haar beeltenis was gebruikt als template voor andere fake-slachtoffers. Het handjevol foto’s van haar dat op internet circuleerde werd daarbij als bewijs opgevoerd. Kijk, die parel in haar oor! Exact dezelfde als bij dat andere ‘slachtoffer’! Hebbes!

Kwetsende onzin

Dat ik krantencolumns over Ingeborg had geschreven was ondersteunend bewijs voor de vicsim-theorie. Tenslotte behoorde ik tot de MSM, de main stream media, en had ik mij door de duistere genootschappen die dit alles orkestreerden laten inhuren om de ‘Ingeborg-hoax’ van een authentiek randje te voorzien. Het was kwetsende onzin. Iemands bestaan ontkennen nadat ze is omgebracht, is haar postuum opnieuw vermoorden. Maar op een absurdistische manier was het ook best geestig: al die amateurdetectives die op basis van online bij elkaar gescharrelde, tamelijk willekeurige feitjes hun eigen alternatieve werkelijkheid fabriceerden.

Het lachen zou ons snel vergaan. Want dankzij de razendsnelle opmars van breedbandinternet, sociale media en smartphones in de jaren vlak na 9/11 zouden complottheorieën zich als een inktvlek over de globe verspreiden. De maanlanding is geënsceneerd. De condenssporen van verkeersvliegtuigen bevatten chemicaliën die op grote hoogte worden verneveld om het volk te vergiftigen. Vaccinaties veroorzaken autisme. De aarde is plat. Elvis en Tupac leven. Pedofiele hagedismensen vormen een geheime wereldregering. De Amerikanen hebben de Twin Towers tijdens een false flag-operatie zélf opgeblazen.

Quote In mijn gedachten overziet Ingeborg, als een post-apocalypti­sche Rapunzel, vanaf de 93ste verdieping de toekomst die zij niet meer zal hebben

Complottheorieën zijn er altijd geweest. De moeder aller complottheorieën – dat het internationale Jodendom in het geniep uit zou zijn op wereldheerschappij – resulteerde in de jaren veertig van de vorige eeuw tot de grootste massamoord uit de moderne Europese geschiedenis.

Maar met de opkomst van digitale informatietechniek in de jaren direct na 9/11 werd een mondiale infrastructuur opgetuigd waarmee de meest absurde en/of kwaadaardige samenzweringen zo hardnekkig werden rondgepompt, dat ze het weefsel van onze gedeelde werkelijkheid begonnen aan te tasten. We zijn gewend geraakt aan begrippen als fake news, alternative facts en post-truth. De traditionele poortwachters van de werkelijkheid – de wetenschap en de journalistiek – worden steeds meer gewantrouwd, en ingeruild voor opportunistische rattenvangers als Willem Engel, Donald Trump en Thierry Baudet. En als we een markering moeten aanbrengen tussen pre- en post-truth, zijn het de twee rokende torens op Manhattan. In mijn gedachten overziet Ingeborg, als een post- apocalyptische Rapunzel, vanaf de 93ste verdieping de toekomst die zij niet meer zal hebben.

Het geheugen is een verraderlijk orgaan, de onzichtbare auteur van biografische fictie, die de werkelijkheid naar believen kleur geeft en hiaten aanvult tot er een coherent verhaal ontstaat dat voor écht kan doorgaan. Als ik de herinneringen die anderen aan jou hebben over elkaar heen schuif, krijg ik dan een driedimensionaal beeld van de vrouw die je was, of een diffuus, slecht gedefinieerd plaatje van wie zij dáchten dat je was? Het was reverse engineering van een kort leven dat alleen in Frankensteins monster kon resulteren. Zonder zichtbare stiknaden of lomp gemonteerde moerbouten, maar evengoed een gedrocht. (bewerkt fragment uit Ingeborg)

Ook romanschrijvers putten uit de werkelijkheid om er een eigen, alternatieve realiteit uit te destilleren. Waarna vervolgens veel lezers en werkelijk iedere interviewer wil weten of het boek autobiografisch is. Is het allemaal écht gebeurd? Omdat de glans van authenticiteit het verhaal nog aangrijpender maakt. Maar wat betekent ‘echt gebeurd’ nog in een wereld waarin realiteit en verzinsels steeds minder van elkaar zijn te onderscheiden?

Hartverscheurende paradox

Het leven dat Ingeborg leidde was niet heel uitzonderlijk. Ze studeerde, maakte carrière, huwde en scheidde. In New York, een stad die ze innig liefhad, begon ze in de zomer van 2001 aan een nieuwe baan in de zuidelijke toren van het World Trade Center. Pas nadat ze daar haar dood had gevonden, bij het inferno dat de loop van de 21ste-eeuw zou bepalen, kreeg haar biografie een exceptioneel karakter. Het is een hartverscheurende paradox. Temeer omdat in de nasleep ervan haar bestaan botweg werd ontkend.

Quote 9/11 heeft ons duidelijk gemaakt dat de geschiede­nis zich niet laat voorspel­len

In de roman die haar naam draagt heb ik dan ook geen poging gedaan haar leven nauwgezet te reconstrueren. Voor de meesten van ons geldt, net als voor haar, dat het leven niet veel meer is dan een tamelijk willekeurige aaneenschakeling van gebeurtenissen. Maar er was een wereld vóór Ingeborg en een wereld na Ingeborg. En de wereld die haar op 11 september 2001 werd ontnomen is krankzinnig, angstaanjagend en steeds minder van fictie te onderscheiden. Alleen in de context kon ik haar recht doen. Heden en verleden. Waan en werkelijkheid. (Auto)biografie en pure fictie. Gooi al die elementen in de blender en het resultaat is een literair doolhof waarin niets is wat het lijkt en de lezer geconfronteerd wordt met de aloude vraag: hoe kunnen we de werkelijkheid kennen?

Hoe de wereld er had bijgelegen als die zonovergoten dag in New York zonder noemenswaardige incidenten was verstreken, zullen we nooit weten. 9/11 heeft ons duidelijk gemaakt dat de geschiedenis zich niet laat voorspellen. Ik weet alleen dat de wereld een heel klein beetje mooier was geweest als Ingeborg nog had geleefd en ik geen roman had geschreven met haar naam op de omslag.

Ingeborg, verschijnt bij uitgeverij Podium € 22,99