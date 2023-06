Dick (43) is gescheiden: ‘Er stapt nooit iemand op mij af die zegt: wat ben jij een leuke gozer’

BV de LiefdeDick (43) zoekt de gezelligheid van een relatie, maar is nog steeds alleen. ‘Dat ik op een vakantiepark woon, helpt niet.’ In de Mezza-rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie.