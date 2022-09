Deze wandelroute loopt over gezegende paden

Met deze kusttram reis je zo langs alle 13 Belgische badplaat­sen

Bedacht in 1885 en nog net zo geniaal als toen: de kusttram. Hij rijdt langs alle dertien Belgisch badplaatsen en stopt bij 68 haltes. Hans Avontuur sprong aan boord en reisde via het mondaine Knokke via volks Blankenberge naar de Sahara van De Panne.

27 augustus