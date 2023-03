Deze boeken brachten Joocke, Amber en Marianne veel wijsheid: ‘Besef nu hoe bijzonder mijn vader was’

Comeback Edith Schippers 'troonopvol­ger' van Mark Rutte? ‘Dat is mijn beroep niet, dat zou nogal treurig zijn’

Vroeger was ze een verlegen paardenmeisje. En hoewel Edith Schippers (58) nog steeds verlegen is, wordt ze al jaren getipt als opvolger van Mark Rutte. Onlangs kondigde ze aan terug te keren naar Den Haag, al is het in deeltijd. ‘In de politiek staan we op een kruispunt, ik wil daar aan meedoen.’