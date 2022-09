ColumnDaan Rot-de Launay (46) was getrouwd met muzikant en columnist Jan Rot, die in april overleed. Deze week gaat ze bij haar zieke vader in huis helpen.

Met een knal en ietwat gestrest trek ik deur van ons ontplofte huis dicht om naar mijn vader te gaan. Rover moet werken, maar de rest gaat mee. Gelukkig is het nog vakantie en de rit naar Brabant ook een uitje. ‘Opa heeft een grote tuin, met de hitte is dat beter dan op één hoog,’ verzucht ik dapper als ik de auto start.

Mijn vaders huis is muf en warm. We zetten alles tegen elkaar open en na een kletskwartiertje zegt hij dat hij moe is. Omdat een dik uur rijden voor zo kort zonde is, gaan we aan de poets. Thuiszorg kregen we snel rond, maar huishoudelijke hulp is een ander verhaal: ‘sorry, maar onze consulent is op vakantie’ en een mail met ‘over zes weken kunt u op gesprek komen.’

Elvis begint in de badkamer, Maantje Piet en Wolf gaan in de tuin aan de slag met ons wollen kleed waar de katten op hebben gepiest. Lekker knoeien met opa’s hogedrukreiniger. Ik verdwijn naar boven om opgeslagen rommel uit te zoeken. Dozen studiespullen, babykleertjes, foto’s, maar vooral heel veel zooi, stof en spinnenwebben. Er is al maanden niemand geweest.

Het voelt zo vertrouwd, die opgewekte kinderstemmetjes in de tuin. Ik hoop dat mijn vader ze ook hoort. Tegelijkertijd is alles zo anders in het huis waar mijn moeder al jaren niet meer is en mijn vader niet hard lachend meesjouwt. Of eigenlijk meer vanaf de zijlijn, met zijn handen in zijn zakken de boel dirigeert.

Als alles gepoetst is, zet ik koffie en roep: ‘Ik neem nog even de keuken af.’ Ik krijg een mat: ‘Je doet maar’ terug. De tranen prikken in mijn ogen, van vermoeidheid, van machteloosheid en teleurstelling. Je doet maar… terwijl ons eigen huis deze poetsuren ook zo nodig heeft en ik op maandag al twee dagen achterloop op mijn planning. Maar ik schaam mij ook, want dit is wel het minste wat ik voor mijn vader kan doen nu. Hij is gewoon op, maar ik verlang zo naar meer; naar die sterke vader die op elke vraag een antwoord heeft en elk probleem oplost of lichter maakt.

Gelukkig smaakt de koffie hem goed en hebben we nog wat tijd voor sterke verhalen.

Op de terugweg rijd ik door de McDrive en trakteer de bende op troostsoftijs, maar zie door die dappere lachjes bezorgde snoetjes op de achterbank. Ze zijn natuurlijk niet gek en pikken alles op.

Thuis bel ik zus dat ik met de ‘kleintjes’ een weekend wegga. Zwemmen, slapen, spelletjes spelen, en ik druk haar op het hart dat zij dat ook moet doen. We wisselen elkaar af. Als we recht willen blijven staan, moeten we voor onszelf zorgen.

Ik haal diep adem en pak door, app mijn vrienden Boris en Yvonne of zij willen helpen met de lekkage en vraag ook meteen Henkjan of hij mij wil adviseren bij wat grote besluiten die ik moet nemen. Ik slinger de wasmachine aan, bestel eten en ping, ping daar zijn de hulptroepen al.

