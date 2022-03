De tijd die ik aan het aaien van mijn slimme telefoon besteed is zorgwekkend

Rouwcoach: ‘Verwerken doe je met afval, rouw verweef je in je leven’

Haar boek over rouw werd onverwacht een dikke hit. Rouwcoach Riet Fiddelaers-Jaspers (68) gelooft dat verdriet in je lichaam zit en helpt mensen er op eigenzinnige manier mee. ‘Doordat ik als kind niet gewenst was, weet ik wat verlies is.’

