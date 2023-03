Boekenweek-auteurs Lize Spit en Raoul de Jong: ‘Heb eraan moeten wennen dat ik werd herkend’

Geld & Geluk Inez en Greg kochten boerderij­tje in Frankrijk: ‘Mochten het voor 23.000 euro hebben’

In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Inez is van de cijfertjes, Greg niet. Ze laten hun Franse boerderijtje opknappen: ‘Ik mocht het hebben voor de helft van de vraagprijs, 23.000 euro.’