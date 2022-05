Bijna doodgereden door een bumperclown

Iemand briest dreigend in mijn achteruitkijkspiegel. Ik rijd op de linkerbaan van de weg die zo bij Ridderkerk in een van de vlechten van een trompet verdwijnt; na het Prins Clausplein het mooiste verkeersknooppunt van Nederland. Naast me rijdt een vrachtwagen, voor me trilt een Fiat Cinquecento; ik kan geen kant uit en als ik nu moet remmen sterven we samen als harmonica. Toen mijn grote broer nog een broertje was tekende hij met stift eindeloos fly-overs, gezien vanuit de lucht. Ik kleur ze in gedachten weer in. Terbregseplein – sterturbine, Klaverpolder – omgekeerd trompetknooppunt. Verveelde hij zich, dan tekende hij een file, in zijaanzicht. Auto – bus – politiewagen – eend – bulldozer.