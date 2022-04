Afscheid van dubbelleven: thrillerschrijfster Linda van Rijn onthult haar ware identiteit

Persoonlijk verhaal Joris Linssen over zijn bijzondere stiefvader: ‘Gebruikte zijn ellende om anderen te helpen’

Het afgelopen jaar werkte zanger en presentator Joris Linssen aan een boek over het bewogen leven van zijn flamboyante stiefvader Louis van Es. Het boek Louis is zijn eerbetoon aan de man die als zoon van een prostituee in een taxi werd geboren, in tal van pleeggezinnen opgroeide, een leven lang worstelde met alcohol en die van grote invloed was op het leven van Joris Linssen.

