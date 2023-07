Acteur Kasper van Kooten: ‘Het tweede of derde glas afslaan vind ik best moeilijk’

Hemd van het lijfActeur Kasper van Kooten heeft de bouw van zijn opa (‘een goeie bokser’) en baalt dat hij niet meer kan voetballen. ‘Ik wil mijn boven-de-45-buikje in toom houden.’ In de Mezza -rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.

‘Ik ben niet dik maar stevig gebouwd’

Eten en drinken: ‘Het tweede of derde glas afslaan vind ik best moeilijk. Ik ben zo’n controlfreak dat ik nooit over de rand ga, maar ik kan wel veel hebben. Dus dat is een beetje gevaarlijk. Eens in de zoveel tijd drink ik twee weken niks. Vlees eet ik bijna nooit, wel vis. Mijn kind en ik zijn gek op wraps met vegan gehakt. Ik ben een groot fan van vleesvervangers. Kaas op de boterham vind ik het lekkerst wat er is: biologische of boerenland. Als ik ’s avonds doorwerk, vergrijp ik me nog weleens aan chips of nootjes, maar dan less salt, oven baked of ongezouten. Ik ben op een gezonde manier met ongezonde dingen bezig. Ik ben niet dik maar wel stevig gebouwd en wil mijn boven-de-45-buikje in toom houden.’

Kasper van Kooten (51) Is cabaretier en schrijver Maakt de podcast Kasper spreekt af, in vervolg op zijn wekelijkse column in de Volkskrant (t/m 8 juli) Schreef het boek Van Kooten en de Beat (2022). De gelijknamige show is opgenomen voor televisie Treedt op met Danspaleis Van Kooten, een 80s tributeband Is single en co-ouder van een dochter (8) en woont in Bussum

‘Zijn we toch nog betaald voetballer geworden’

Bewegen: ‘Zodra het kan, spring ik op de fiets. Twee, drie keer per week een rondje van veertig kilometer of zo. Dat doe ik al sinds mijn dertigste, die basisfitness geeft me een goed gevoel. Vanwege een knieoperatie ga ik nu naar de gym om mijn beenspieren te trainen, maar verder ga ik te weinig naar de sportschool. Buitensport vind ik fijner. Het liefst zou ik veel voetballen: mijn leven lang gedaan, tot diep in de All Stars-periode. Onze grap: zijn we toch nog betaald voetballer geworden! Maar ik krijg last van mijn knie. Eén keer per jaar skiën, ook slecht voor mijn knie. Ik heb 25 jaar in Amsterdam gewoond, maar ben weer terug in de omgeving van mijn jeugd omwille van het fietsen, de hei, het bos en het water. Ik hou van zwemmen en als het kan schaatsen op natuurijs.’

‘Nog nooit zo slecht geslapen als toen’

Slapen: ‘Ik ben een goeie slaper, lig nooit wakker, ben geen piekeraar. Uitzonderingen daargelaten. Zoals tijdens de scheiding, toen heb ik het slechtst geslapen in mijn leven. Maar in principe slaap ik fijn. In mijn jeugd en studententijd kon ik belachelijk lang uitslapen: mijn ouders moesten een kanon afschieten om me wakker te krijgen. Nu, met het co-ouderschap, sta ik drie, vier keer per week om zeven uur in de houding. Mijn dochter heeft dat slaapgemak zeker van mij geërfd. Die moet ik ook wakker maken, prettig toch?’

Na twintig minuten wandelen treedt totale ontspan­ning in

‘Dan voel ik me belachelijk’

Ontspannen: ‘Fietsen. Los van mijn wil om het gevoel te hebben dat ik aan mijn lijf en conditie werk. Meer nog dan wandelen, omdat ik mezelf dan uitput. Na twintig minuten heb ik een breaking point in positieve zin: dan treedt totale ontspanning in. Verder muziek luisteren of spelen - drums, piano - en lezen. Ik vind dat ik te weinig lees voor iemand die zelf zoveel schrijft, dus dat doe ik steeds vaker. Ook vanwege mijn kind. Soms kijkt ze naar me als ik op mijn telefoon zit en dan voel ik me belachelijk. Dus weg met die telefoon, ik pak een boek of lees de krant.’

‘Die filmpjes kosten veel tijd’

Schermtijd: ‘Ik gebruik social media, puur voor mijn werk. Om leuke dingen te laten zien. Naar aanleiding van mijn column Kasper spreekt af maak ik nu een podcast. Die filmpjes edit ik zelf, dat kost veel tijd. Tijdens corona ben ik gaan internetdaten, ik voelde me eenzaam en kreeg voorzichtig weer zin in de liefde. Ik heb ontroerende, grappige en rare dingen meegemaakt. In de podcast ga ik samen met mijn buurvrouw Annebelle, die relatiedeskundige is, de diepte in. Hoe kan je van iets onnatuurlijks, dat digitaal daten is, iets persoonlijks maken. Het voelt zo onlogisch maar in Nederland zijn er 3,5 miljoen singles mee bezig. We geven tips en stellen elkaar vragen: kan ik het op deze manier, die zo gewenste puberale verliefdheid weer vinden?’

Medisch dossier Lengte 1.83 m | Gewicht 90 kilo Littekens ‘Op mijn voet, daar viel op mijn vierde een melkfles op. Op mijn ringvinger: als elfjarige wilde ik voelen hoe scherp het zakmes van mijn vriendje was. En op mijn wenkbrauw en achterhoofd: op de eerste dag van de lagere school viel ik op mijn voorhoofd, de tweede op mijn achterhoofd.’ Familiekwaal ‘Mijn vader kreeg negen jaar geleden een zware hartaanval: hij heeft nu vijf bypasses. Daarom lieten mijn zus en ik ons testen. Ik bleek een verhoogd cholesterol te hebben. Gelukkig zijn er geen hartafwijkingen geconstateerd.’ Zwakke plek ‘Mijn meniscus, sinds een ski-ongeluk op mijn twintigste. Bij de laatste operatie een paar weken terug bleek de onderste bothelft versleten. Als ik weer last krijg, moet ik aan een kunstknie gaan denken.’ Botox & co ‘Nooit aan gedacht, ik ben tevreden. Ik zweet veel, maar ga geen botox in mijn oksels spuiten. Ik ben niet zo ijdel dat ik het vreselijk vind als mensen zien dat ik zweet.’ Ergste medische ervaring ‘Aan het bed van mijn vader voordat hij de operatiekamer inging. Dat je denkt en hij ook voelde: dit is misschien wel het moment van afscheid.’ Nare ervaring ‘Mijn grootmoeder moest bestraald worden voor een hersentumor, als 34-jarige ging ik mee om mijn moeder te ontzien: doen we. Maar mijn grootmoeders blik toen ze het apparaat in ging... Ik kreeg het te kwaad.’ Balen ‘Dat ik niet meer kan voetballen. Voor de operatie had ik me nog opgegeven als coach bij het meidenteam van mijn dochter. Zelfs meerennen kon ik niet, zat op een kruk langs de lijn.’ Blij ‘Met mijn armen, ik ben drummer sinds mijn twaalfde. Ze lopen goed over in de schouderpartij. Ik heb de bouw van mijn opa, een goeie bokser. Mijn neef zegt nog altiid: ik zie opa in jou.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.