Zuinigheid

column Afscheiding

9 oktober Voor wie het was ontgaan: Zeeuws-Vlaanderen is op de kaart gezet. Stond het daar dan nog niet op vraagt u? Nou, er zijn nogal eens kaartjes van Nederland waar Zeeuws-Vlaanderen is weggelaten. Zo lieten de Efteling, de ANWB en de Nederlandse Rugbybond dit deel van ons land weg. Er is zelfs een uitvaartverzekeraar die ons eraf knipte maar dat is misschien omdat we hier heel oud worden.