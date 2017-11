Wild geraas

columnHULST - Het mooie van geschiedenis is dat het met het jaar meer wordt. Zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Aangezien de meeste mensen al veel te doen hebben, is dat mooi meegenomen.

Geschiedenis is een oneindig uitdijend vat waarin kennis, feiten en oordelen borrelen en gisten. Zaken krijgen diepte en kleur als de tijd passeert. Historici brouwen daar heerlijke dranken van, die naarmate de tijd verstrijkt, complexer en interessanter worden. Tenminste voor wie daar zijn neus af en toe eens in wil steken. Anders is het iets van vroeger en vroeger is voorbij beweren sommigen. Of het is iets waar ze terug naartoe willen.

Ik wil niet terug, maar vroeger is evenmin voorbij. Ik denk dat er lijnen door de tijd lopen die mensen en gebeurtenissen met elkaar verbinden. In de vooruitgang en verlichting maar ook in de schaduwkanten. Naarmate ik ouder word, beschik ik over een steeds groter deel aan recente geschiedenis die ik zelf beleefde. En zo word ik ook geschiedenis.

In mijn "leef"tijd werd Martin Luther King gedood, werden landen gedekoloniseerd, woedde een Koude Oorlog en was er de dreiging van een nucleaire oorlog. We vlogen naar de maan, de apartheid in Zuid-Afrika werd afgeschaft, mobiele telefoon en internet doken op. Zo kan ik doorgaan, de Sovjet-unie viel uiteen, de Balkan verbrokkelde, een muur viel en een andere werd gebouwd. In Noord Ierland stierven kinderen, brak de periode van "troubles" aan en vonden ze elkaar uiteindelijk aan onderhandelingstafels waar ze akkoorden sloten.