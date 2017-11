'Wereldleiders moeten gewoon samen wat baantjes trekken'

Bij de één getuigen de aderen met hun wanddecoraties of lekkende kleppen van het rijke Bourgondische leven uit tijden dat ongezond leven nog de norm was.

Bij de ander brokkelt het kraakbeen af totdat het kale bot pijnlijk op het andere bot schuurt. Dat is als het meezit, want er kunnen natuurlijk nog grotere rampen gebeuren. Maar ik heb het hier even over alledaagse ellende die de meeste mensen moeten verstouwen als ze tijd van leven hebben.

Steeds meer mensen zijn dan ook bezig met de zorg voor een ‘gezonder’ leven. Ik ook. Zo brandde ik drie jaar geleden de laatste sigaret en ben ik deze zomer begonnen met geregeld zwemmen. In een klein badje van 30 graden want je moet het natuurlijk niet overdrijven al dat gezond doen.

Na enige tijd zwemmen heb je door dat het bad bevolkt wordt door een vaste ploeg. De leeftijd is op een enkele uitzondering na minimaal vijftig. Bijna allemaal vrouw. Ze kennen elkaar en er wordt dan ook, behalve gezwommen, heel wat besproken. Soms ook in het bad. Dan vormt zich een lichaam van twee of drie vrouwen dat zich door het water voortbeweegt als een school vissen, pratend over politiek, Sinterklaas, de drukte in Hulst of vakantieparken.

Voor de school uit is het goed zwemmen want er zijn in de meeste gevallen meer zwemmers dan baantjes bij het baantjes zwemmen. Na afloop in de kleedkamer hangt een vrolijke vertrouwdheid en verbondenheid en wordt er veel gelachen. Dik, dun, oud, klein, niet-Nederlands: men benadert elkaar met welwillendheid.

Misschien zouden sommige wereldleiders ook gewoon wekelijks wat baantjes moeten trekken. Met elkaar in een te klein bad en dan daarna in je onderbroek weer tegenover elkaar staan, of in je hemd.