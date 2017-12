Vechten om bandbreedte

Ik nam afgelopen week nog in de ochtendspits in de Randstad de bus en ben weer volledig genezen van mijn verhuiswens richting de bewoonde wereld. Zeldzaam ongemanierd kunnen die Utrechtse forensen zijn. Nu zal je wel niet vrolijker worden van het dagelijks reizen als sardientje, maar zelfs de meest nurkse Zeeuw is daarmee vergeleken nog een zonnetje. Wel fijn dat je zo centraal woont, maar als de prijs daarvoor eeuwig chagrijn is, dan blijf ik liever hier.

Om dat te kunnen realiseren, zijn er wel een minimum aantal deelnemers nodig. Want het is duur en moeilijk. Omdat onze overheden het belangrijk vinden dat ook wij hier meedoen, willen ze een deel subsidiëren. Dat is mooi meegenomen. Dinsdag 12 december om 20:00 uur gaan ze het allemaal uitleggen in het stadhuis van Hulst en de dag daarna in het stadhuis van Terneuzen. En in Sluis? In Sluis is blijkbaar al heel veel mogelijk en doen ze de dingen anders, hetgeen mij niet verbaast. Ook in de rest van Zeeland zijn ze bezig. Kijk even op heelzeelandbreedband.