Plots is er dan een onzichtbare speler die het spel bederft

Column Marleen Blommaert Ben ik te lui om te koken? Helemaal niet!

24 februari Tegen sluitingstijd loop ik door de meubelzaak. De jonge verkoper wenst me alvast ‘smakelijk eten’. Dat ik zo meteen ga eten leidt hij af uit het tasje van de eetketen die in de zaak gevestigd is. Ik heb eerder die dag een maaltijd besteld en betaald die ‘over’ is via de app Toogoodtogo. Je kan zien welke zaken er aangesloten zijn bij jou in de buurt.