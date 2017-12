columnIn mijn gedachten is het al Kerstmis. Dat is niet moeilijk met kinderen die al in maart de aanloop naar Kerst willen beginnen.

Ik herinner me een zwoele juli-avond op een camping in Frankrijk. Opeens schalt ‘Midden in de Winternacht’ van de cd van ‘Ernst en Bobbie’ over het terrein. Het geluid kwam onmiskenbaar uit onze tent. Het zal vermoedelijk iets over mijn opvoeding zeggen. Wat weet ik niet. Ik maak me weinig illusies over opvoeden en mijn aandeel daarin. Ik doe vooral mijn best en hoop dat dat genoeg is.

Ik ben blij dat ze van een heleboel dingen houden. Ik houd van hen en van hun voorliefde voor Kerst. Of het nu om oude kerstfilms gaat of om kerstbomen. Dean Martin en Bing Crosby staan op hun favoriete afspeellijsten. Ik moet erom glimlachen en vraag me af hoe mijn ouders hierop zouden reageren. Soms is het alsof ik de spiegel ben waarin je twee kanten op kan kijken en dezelfde voorkeuren ziet.

Dit weekend gingen we dan eindelijk de kerstboom halen ergens in de polder. Een mooie plek waar de neef van de Kerstman en zijn vrouw ze verkopen. Als je geluk hebt zie je er zelfs elfjes lopen. Ik zag ze daar met mutsjes en al. Hij graaft ze uit waar je bij staat en zijn kleindochter helpt hem. Het mooie bij deze kerstboomverkoper is dat je ze kunt reserveren voor het volgende jaar door een lintje in de boom te knopen. Zo doen we dat al een paar jaar. Elk jaar kiezen we een klein boompje. En ieder jaar is ie het jaar daarna groter dan we verwachten. Zo ook dit jaar. Dit jaar was de jongste er weer bij. Ze koos de boom voor volgend jaar en een piepklein boompje om mee te nemen naar haar studentenkamer.

Thuisgekomen zetten we de boom neer en versierden hem, samen. We moesten opschieten want ze moest de bus halen. Haar kleine boompje nam ze in een boodschappentas met bus 19 mee naar Brabant. Met Chris Rea op haar koptelefoon zal ze vlak voor Kerstmis naar huis rijden. Tot die tijd staat er een klein boompke uit het land van Hulst in Eindhoven.